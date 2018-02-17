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Parayı 'yat'ırdılar

Yeşil sahaların yıldız futbolcuları, maçları kadar, lüks oyuncaklarıyla da konuşuluyor. Ronaldo, , Ramos ve Beckham gibi isimler, her fırsatta süper yatlarıyla boy gösteriyor



Milyon dolarlar kazanan futbol dünyasının yıldızları lüks yaşamlarıyla da dikkat çekiyor. Yeşil sahaların yıldız futbolcuları, sahadaki performansları kadar otomobillere, yatlara düşkünlükleriyle de tanınıyor. Kimi garajını lüks arabalarla dolduruyor, kimi gayrimenkul alıyor, kimi de parasıyla milyonluk süper yatlara yatırım yapıyor. Deniz tutkunu olup her fırsatta süper yatlarıyla boy gösteren dünyaca ünlü futbolculardan bazıları şöyle:
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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