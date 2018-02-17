Parayı 'yat'ırdılar

Milyon dolarlar kazanan futbol dünyasının yıldızları lüks yaşamlarıyla da dikkat çekiyor. Yeşil sahaların yıldız futbolcuları, sahadaki performansları kadar otomobillere, yatlara düşkünlükleriyle de tanınıyor. Kimi garajını lüks arabalarladolduruyor, kimi gayrimenkul alıyor, kimi deparasıyla milyonluk süper yatlara yatırımyapıyor. Deniz tutkunu olup her fırsatta süper yatlarıyla boy gösteren dünyaca ünlü futbolculardan bazıları şöyle:
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