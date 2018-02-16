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'tan kritik görüşme

, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti.

Bakan Albayraktan kritik görüşme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti. Görüşmede enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.



Kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran yaptığı paylaşımda,

"Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul ettiğimiz görüşmelerimizde, enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." İfadelerine yer verdi.



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  • 16 Şubat 2018, Cuma 20:16
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