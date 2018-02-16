Kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul ettiğimiz görüşmelerimizde, enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." İfadelerine yer verdi.
Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul ettiğimiz görüşmelerimizde, enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/Jq6XKI6k1Z— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 16 Şubat 2018
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