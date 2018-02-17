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Yeni evleneceklere devletten 55 bin lira!

Yeni evlenecek çiftlerin imdadına devlet yetişecek. Daha önce 5000 lira yapılan çeyiz katkısı yeni yasa ile 7500 liraya çıkartılırken, konut hesabındaki 15 bin liralık devlet katkısı ise en fazla 20 bin lira olarak güncellenecek. Eşler, her iki destekten ayrı ayrı yararlanıp toplamda 55 bin lira hibe alabilecek.

Yeni evleneceklere devletten 55 bin lira!

Konut hesabı'' açıp asgari 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan vatandaşlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkacak. Zamlı tarife Mart itibarıyla hayata geçecek. Söz konusu hesap, bankaların şubelerinde TL cinsinden mevduat veya katılım fonu (faizsiz) hesabı olarak açılabilecek. Ödemeler aylık veya üç aylık yapılacak.

  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 14:38
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