Kanser hastasına devletten maaş

Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişiklikler ile kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Kanser hastalarının bu maaş imkanından yararlanmak için teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları gerekiyor. Bu durumda, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, yani çalışma gücündeyüzde 60 kayıp şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı devam ediyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da şifa bulunmuşsa maaş ödemesi kesiliyor. Ülkemizde malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az bin 800 gün (5 yıl) prim ödenmiş olması ve sigorta olunan tarihten bu yana 10 yıl geçmesi de isteniyor.
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