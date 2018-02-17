Eşit zam geliyor

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Ancak emeklilerin zam sistemi birbirinden farklı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon verileri belirliyor. Memur emeklilerinin zammı ise memurlarla birlikte toplu sözleşmede kararlaştırılıyor. Milyonlarca memur emeklisi, toplu sözleşmede belirlenen zam oranını ve oluşursa enflasyon farkını alıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor.
TEK ÇATI FORMÜLÜ SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplusözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin hem maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının hem de artışı önceden bilerek önlerini görmeleri sağlayacağının altını çiziyor. Böylece toplu sözleşmedetüm emeklilerin maaşlarıyla ilgili görüşme yapılmış olacak. Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emeklilerarasında farklı zam sistemlerison bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir aradabelirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Emekliler toplu sözleşmede belirlenen zammı alacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.
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