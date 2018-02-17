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Avrupalı bereketi

Alman ve İngilizler’den sonra Hollandalı de rotasını ’ye çevirdi. Bu yıl Hollandalı turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor

Avrupalı turist bereketi
Türkiye i bu yıl yeni rekorlara hazırlanıyor. Alman ve İngilizler'in ardından Hollandalılar'ın da 'ye tatil rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Hollandalı sayısında bu yıl 2017'ye göre yüzde 20 artış beklendiğini duyurdu. Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmcilerin "Hollandalılar Türkiye'yi özledi" sloganıyla tanıtımlara başladığı bildirilen açıklamada, 2017'de ülkemize 799 bin Hollandalı turistin geldiği kaydedildi. Açıklamada, Hollandalılar'ın 2016'da 17.9 milyon yurt dışı seyahati gerçekleştirdiği, 12.6 milyar euro harcama yaptığı, tercih ettikleri yerlerin arasında Türkiye'nin de olduğu belirtildi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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