Avrupalı turist bereketi

Türkiye turizmi bu yıl yeni rekorlara hazırlanıyor. Alman ve İngilizler'in ardından Hollandalılar'ın da Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Türkiye OtelcilerBirliği (TÜROB), Hollandalı turist sayısında bu yıl 2017'ye göre yüzde 20 artış beklendiğini duyurdu. Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmcilerin "Hollandalılar Türkiye'yi özledi" sloganıyla tanıtımlara başladığı bildirilen açıklamada, 2017'de ülkemize 799 bin Hollandalı turistin geldiği kaydedildi. Açıklamada, Hollandalılar'ın 2016'da 17.9 milyon yurt dışı seyahati gerçekleştirdiği, 12.6 milyar euro harcama yaptığı, tercih ettikleri yerlerin arasında Türkiye'nin de olduğu belirtildi.
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