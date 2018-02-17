10 yılın rekoru
Turkcell, 2017’yi 10 yılın en yüksek büyüme oranına denk gelen yüzde 23.4 gelir artışıyla tamamladı. Yıllık gelir 17.6 milyar, kâr da 2 milyar 479 milyon lira oldu
1.5 MİLYON YENİ ABONE
Turkcell'in müşteri bağlılığının 10 yılın en üst seviyesine çıktığını belirten Terzioğlu, "Artan müşteri memnuniyetinin etkisiyle 1.5 milyon müşteri kazanarak 36.7 milyon aboneye ulaştık. Mobil abonelerimizin yüzde 56'sı en az bir dijital servisimizi kullanır hale geldi. 4.5G şebekemizde 30 milyon aboneye ulaştık" dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Turkcell'in 2017 yıl sonu itibarıyla son 3 yıllık faaliyetleri neticesinde; 10.4 milyar lira yatırım, 5.7 milyar lira lisans ve 16.2 milyar lira vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere Türkiye'ye toplam katkısı, 32.3 milyar lirayı buldu. Bu sonuçlar kapsamında; Turkcell, 15 Şubat itibarıyla sonuç açıklayan piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldı.
TEKNOLOJİK DOKUNUŞ
Terzioğlu, Turkcell müşterilerinin günde ortalama 31-32 dakika telefonla konuştuğunu, 24 dakika müzik dinlediğini, 13 dakika anlık mesajlaştığını, 33 dakika videolu, sesli görüşmeler yaptığını, 27 dakika gazete ve dergi okuduğunu, 63 dakika da cep telefonundan televizyon seyrettiğini aktardı. Turkcell, teknolojiyle insanların hayatlarına değer katmaya yönelik de bir dizi uygulamayı hayata geçirdi. 'İşaret dilim', 1 milyon defa indirildi. Suriyeli misafirler için geliştirilen 'Merhaba Umut' uygulaması ise Eylül 2016'daki lansmandan bu yana 750 bin indirilme rakamını geçti.
KÜRESEL ATILIMA DEVAM
Kaan Terzioğlu, 2018 hedeflerine ilişkin de şu bilgileri verdi: "2017'de oluşturduğumuz sağlam temel ve stratejimiz doğrultusunda, 2018'de de güçlü performansımızı sürdürerek grup gelirlerimizin yüzde 13-15 artmasını, konsolide FAVÖK marjının yüzde 33-35 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Müşterilerimizin bağlılığı ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmaya odaklanıyoruz. Küresel servisler sunan dijital operatör duruşumuzu güçlendirecek işlere imza atmaya yönelik var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."
Etiketler: kaan terzioğlu , TURKCELL , Türkiye
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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