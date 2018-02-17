Enerji zirvesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Amerikan ŞirketlerDerneği (AmCham Türkiye) YönetimKurulu ve üyelerini kabul etti. Görüşmede enerji politikaları ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak, "Toplantıdaenerji politikalarımız ve gündemdekikonularla ilgili değerlendirmelerdebulunduk" ifadelerini kullandı.
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