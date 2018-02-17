;
Yol Durumu
  1. 715 bin taşeronun başvurusu incelendi
  2. Eşit zam geliyor

zirvesi

Enerji zirvesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti. Görüşmede politikaları ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak, "Toplantıda enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Etiketler: ,
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar