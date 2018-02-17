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Dünyanın 3. büyük fuarı ’da

Dünyanın 3. büyük fuarı İstanbul’da
Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik sektörü fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'a ev sahipliği yapıyor. Fuar, 21-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi-ICC'de gerçekleştirilecek. 21 satın alıcı grup koordinatörü, 40 ülkeden medya partneri ve 200 satın alıcısı, Türk firmalarla işbirliği imkanları bulacak. Avrupa ve Ortadoğu haricinde ABD, Kanada, Hindistan, Çin temsilcileri de fuara gelecek.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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