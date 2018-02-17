Dünyanın 3. büyük fuarı İstanbul’da

Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik sektörü fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibitionby Turkish Airlines'a ev sahipliği yapıyor. Fuar, 21-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi-ICC'de gerçekleştirilecek. 21 satın alıcı grup koordinatörü, 40 ülkeden medya partnerive 200 satın alıcısı, Türk firmalarla işbirliği imkanları bulacak. Avrupa ve Ortadoğu haricinde ABD, Kanada, Hindistan, Çin temsilcileri de fuara gelecek.
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