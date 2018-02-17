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3.75 TL’nin altını gördü

Dolar 3.75 TL’nin altını gördü
ABD borsalarında yaşanan düşüşlerle sarsıntı geçiren küresel piyasalar son bir haftada toparlanma eğilimine girerken, Türkiye son 2 gündür pozitif ayrışmasını hızlandırdı. Dün güne 3.77 liradan başlayan , 3.74 liraya kadar geriledi. Dolar günü ise 3.7530 liradan tamamladı. Doların iç piyasada 3.70 lirayı görebileceği belirtiliyor. Öte yandan perşembe günü yüzde 2.44 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan ve 116 bin 225 puana ulaşan Borsa , dün de çıkışını sürdürdü.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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