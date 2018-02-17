Dolar 3.75 TL’nin altını gördü

ABD borsalarında yaşanan düşüşlerle sarsıntı geçiren küresel piyasalar son bir haftada toparlanma eğilimine girerken, Türkiye son 2 gündür pozitif ayrışmasını hızlandırdı. Dün güne 3.77 liradan başlayan dolar, 3.74 liraya kadar geriledi. Dolar günü ise 3.7530liradan tamamladı. Doların iç piyasada 3.70 lirayı görebileceği belirtiliyor. Öte yandan perşembe günü yüzde 2.44 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan ve 116 bin 225 puana ulaşan Borsa İstanbul, dün de çıkışını sürdürdü.
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