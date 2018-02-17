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715 bin un başvurusu incelendi

715 bin taşeronun başvurusu incelendi
1 milyonu aşkın işçiye kadro yolunu açan düzenlemede süreç işliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişinde incelemesi tamamlanan başvuru sayısının 715 bini aştığını söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Alt işveren işçilerinin kamuda sürekli işçi kadrosuna atanmaları hususunda biz 2 Ocak itibariyle çalışma usul ve esaslarımızı yayınladık, 2 Ocak'tan 12 Ocak'a kadar başvurular alındı, onun dışında bir tarih sınırlaması koymadık. Bizim en son tarihimiz belli, 3 Nisan. 3 Nisan itibariyle bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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