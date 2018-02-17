700 bin yeni iş

Hükümetin, bu yıl için hayata geçirdiği istihdam teşvikleriyle yaklaşık 700bin kişiye iş kapısı açması bekleniyor. Maliye BakanıNaci Ağbal, "İmalat, bilişim sektöründe 200 bin, diğer sektörlerde 500 bin ilave istihdam öngörülüyor" dedi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat ve bilişim sektöründe ilk defa ilave olarak çalışacaklar için 1 milyar 247 milyonlira, diğer sektörler için de 2.1milyar lira gider oluşacağını söyleyen Ağbal, "Toplamda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu programın 2018 yılındaki maliyeti 3 milyar 414 milyonlira olacak" diye konuştu. Ağbal, 'bir senden bir benden paketi' kapsamında da imalat sanayiinde 1-3 kişi çalıştıran işyeri sayısının yaklaşık 140 bin olduğunun tahmin edildiğini, buradaki sigortalı sayısının da 240 bin olduğunun düşünüldüğünü dile getirdi. Bakan Ağbal, düzenlemede, çalışanlara ilişkin gelir vergisinin de alınmaması şeklinde bir teşviğin bulunduğunu belirtti.
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