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700 bin yeni iş

Bu yıl hayata geçirilen teşvikleri, işsizlerin yüzünü güldürecek. İmalat ve bilişim sektörlerinde 200 bin, diğer sektörlerde 500 bin ilave istihdam bekleniyor

700 bin yeni iş
Hükümetin, bu yıl için hayata geçirdiği teşvikleriyle yaklaşık 700 bin kişiye iş kapısı açması bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İmalat, bilişim sektöründe 200 bin, diğer sektörlerde 500 bin ilave istihdam öngörülüyor" dedi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat ve bilişim sektöründe ilk defa ilave olarak çalışacaklar için 1 milyar 247 milyon lira, diğer sektörler için de 2.1 milyar lira gider oluşacağını söyleyen Ağbal, "Toplamda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu programın 2018 yılındaki maliyeti 3 milyar 414 milyon lira olacak" diye konuştu. Ağbal, 'bir senden bir benden paketi' kapsamında da imalat sanayiinde 1-3 kişi çalıştıran işyeri sayısının yaklaşık 140 bin olduğunun tahmin edildiğini, buradaki sigortalı sayısının da 240 bin olduğunun düşünüldüğünü dile getirdi. Bakan Ağbal, düzenlemede, çalışanlara ilişkin gelir vergisinin de alınmaması şeklinde bir teşviğin bulunduğunu belirtti.


Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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