Rolls-Royce’un elması

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, 3 yıl önce duyurduğu SUV aracının isminin 'Cullinan' olacağını açıkladı. Rolls-RoyceCEO'su Torsten Müller, "Bu isim bizim sıradışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. 'Cullinan', kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan 'Cullinan elması' gibi diğerlerinin üzerinde bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor. 'Cullinan elması'nın yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendik. Charles Rolls'un öncü, maceracı ruhunu, Sir Henry Royce'un ise yenilikçi mühendislik ruhunu yansıtıyor" dedi. Aracın dünyanın her iklim şartında kusursuz olacağı iddia edildi.
KRALİÇE'NİN TACINDA VAR Dünyanın en pahalı elmaslarından kabul edilen Cullinan, Güney Afrika'da çıktı. Elmasın parçalarından biri İngiltere Kraliçesi'nin tacında bulunuyor.
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