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Konut fiyatları 1 yılda yüzde 11.74 arttı

Ocak’ta konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.75 arttı. 1 aylık artış oranı ise yüzde 0.85 oldu

Konut fiyatları 1 yılda yüzde 11.74 arttı
REIDIN-GYODER Yeni ve REIDIN Endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı. genelinde 81 ili kapsayacak şekilde hazırlanan Emlak Endeksi'ne göre, Ocak'ta satılık konutlarda, bir önceki aya göre yüzde 0.85 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.74 oranında fiyat artışı kaydedildi. Ocak ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok arttığı il, yüzde 2.11'le Artvin oldu. Aynı dönem metrekare başına konut satış fiyatlarında herhangi bir değişim kaydedilmeyen Hakkari ise satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde ise Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0.26 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.46 oranında artış gerçekleşti. Ocak ayında konut kira değerlerinin yüzde 2 oranında arttığı Ağrı kiraların en çok yükseldiği şehir, yüzde 2 düşüşle Uşak da en çok azaldığı şehir oldu. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ocak'ta stok erime hızı adet bazında yüzde 3.1'e, metrekare bazında ise yüzde 2.8'e düştü. Ocak'ta yeni konutlarda bir önceki aya göre yüzde 0.22, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3.71 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Geçen ay, yeni konut satışlarının yüzde 74'ünü bitmemiş konut stokları oluştururken, markalı konut satışlarının yüzde 4'ü yabancılara yapıldı ve en çok 2+1 konutlar tercih edildi.

KREDİ KULLANIMI DÜŞTÜ
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, kredisi kullanım oranı yüzde 30 ve senet kullanım oranı yüzde 36 olarak gerçekleşti. Geçen ay peşinat kullanım oranı Aralık'a göre 3 puan artarken, banka kredisi kullanım oranı 4 puan düştü ve senet kullanım oranı ise 1 puan arttı.

81 İLE YAYILDI
REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand, satılık ve kiralık konut emlak endekslerinin kapsadığı il sayısını Ocak ayı itibariyle 81'e çıkardıklarını belirterek "Artık endekslerimiz, daha önce kapsam dışında kalan Hakkari, Şırnak, Bayburt, Muş, Tunceli gibi 13 ilimizdeki emlak verilerine de ışık tutar hale geldi. Böylece, Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde endeks üretebilir hale geldik" dedi. Türkiye genelindeki konut fiyat artışlarının geçen ay, yüzde 1.02 oranındaki TÜFE değerinin altında gerçekleştiğini anlatan Bertrand, "Bu doğrultuda, hem satış hem de kiradaki artış oranlarının reel anlamda pozitif getiri sağlamadığını söyleyebiliriz"diye konuştu.


Yavuz KARAMAN
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