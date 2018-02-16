Konut fiyatları 1 yılda yüzde 11.74 arttı

REIDIN-GYODERYeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde hazırlanan EmlakEndeksi'ne göre, Ocak'ta satılık konutlarda, bir önceki aya göre yüzde 0.85 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.74 oranında fiyat artışı kaydedildi. Ocak ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok arttığı il, yüzde2.11'le Artvin oldu. Aynı dönem metrekare başına konut satış fiyatlarında herhangi bir değişim kaydedilmeyen Hakkari ise satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut FiyatEndeksi'nde ise Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0.26 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.46 oranında artış gerçekleşti. Ocak ayında konut kira değerlerinin yüzde 2 oranında arttığı Ağrı kiraların en çok yükseldiği şehir, yüzde 2 düşüşle Uşak da en çok azaldığı şehir oldu. REIDIN-GYODER Yeni Konut FiyatEndeksi'ne göre, Ocak'ta stok erime hızı adet bazında yüzde 3.1'e, metrekare bazında ise yüzde 2.8'e düştü. Ocak'ta yeni konutlarda bir önceki aya göre yüzde 0.22, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3.71 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Geçen ay, yeni konut satışlarının yüzde 74'ünü bitmemiş konut stokları oluştururken, markalı konut satışlarının yüzde 4'ü yabancılara yapıldı ve en çok 2+1 konutlar tercih edildi.
KREDİ KULLANIMI DÜŞTÜ Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 30 ve senet kullanım oranı yüzde 36 olarak gerçekleşti. Geçen ay peşinat kullanım oranı Aralık'a göre 3 puanartarken, banka kredisi kullanım oranı 4 puan düştü ve senet kullanım oranı ise 1 puan arttı.
81 İLE YAYILDI ■ REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand,satılık ve kiralık konut emlak endekslerininkapsadığı il sayısını Ocak ayıitibariyle 81'e çıkardıklarını belirterek"Artık endekslerimiz, daha önce kapsamdışında kalan Hakkari, Şırnak, Bayburt,Muş, Tunceli gibi 13 ilimizdeki emlak verilerinede ışık tutar hale geldi. Böylece,Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekildeendeks üretebilir hale geldik" dedi.Türkiye genelindeki konut fiyat artışlarınıngeçen ay, yüzde 1.02 oranındakiTÜFE değerinin altında gerçekleştiğinianlatan Bertrand, "Bu doğrultuda, hemsatış hem de kiradaki artış oranlarınınreel anlamda pozitif getiri sağlamadığınısöyleyebiliriz"diye konuştu.
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