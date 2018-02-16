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’tan bin 300 kişiye iş

Halkbank’tan bin 300 kişiye iş
Halkbank, 2017'de nakdi kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28.5 artırarak 203.5 milyar TL'ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 33.3 artış göstererek 77.6 milyar TL'ye yükseldi. 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 28.6 oranında artırdığı toplam mevduatını 193.2 milyar TL'ye çıkaran banka, aktif büyüklüğünü ise yüzde 31.9 artırarak 305.4 milyar TL'ye taşıdı. için yenilenme yılı olduğunu dile getiren Genel Müdür Osman Arslan, "2018'de organizasyon yapımızı daha da güçlendireceğiz. İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız" dedi.
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