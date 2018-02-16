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1.7 milyar lira fazla verdi

Bütçe 1.7 milyar lira fazla verdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelirlerinin Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 58.2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 19.4 artarak 56.5 milyar lira olduğunu, bütçenin 1.7 milyar lira fazla verdiğini bildirdi. Vergi gelirlerinin yılın ilk ayında yüzde 7.4 artarak 52 milyar liraya ulaştığını ifade eden Ağbal, gelirler içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) ve harç gelirlerinin ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydettiğini aktardı.
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