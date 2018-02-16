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3. havalimanında 26 Şubat sürprizi

3. havalimanında 26 Şubat sürprizi
İstanbul'un 3'üncü havalimanında 30 binden fazla işçi aralıksız çalışırken, inşaatın yüzde 80'lik kısmı ise tamamlandı. 29 Ekim'deki açılışa yetiştirilmeye çalışılan dev havalimanına, ilk uçak ise bu ay sonuna doğru inecek. Havalimanının teknik altyapısı uçak iniş ve kalkışı için hazır hale getirildi. İlk etap için planlanan 3 pistten 1'incisi uçak inebilecek yeterliliğe kavuşturuldu. 3. havalimanına ilk uçuşun THY'nin uçağı ile yapılması planlanıyor. İlk uçuşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alması planlanıyor. Erdoğan'ın programının uyması halinde ilk uçuşun 26 Şubat'ta gerçekleştirilmesi düşünülüyor.
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