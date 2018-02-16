İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 269,00 lira, Cumhuriyet altını 1.098,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 164,00 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 164 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 37 milyon 699 bin 832,91 liralık ve 91 işlemde 63 milyon 472 bin 341,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kaloti jewellery İnternatıonal Kıy. Mad., Ziraat Bankası İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 1.086,74 liradan alınırken, 1.103,217 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını dün 1.098,23 liradan satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın 164,23 liradan satışa çıktı. Çeyrek altın ise 262,96 liradan alınırken, 269,54 liradan satılıyor.

16 ŞUBAT 2018 ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları Alış Satış

Gram

164,17

164,23

Cumhuriyet

1086,74

1103,17

22 Ayar Bilezik

149,30

150,00

Yarım Ziynet

525,93

539,08

Çeyrek Ziynet

262,96

269,54