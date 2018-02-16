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ve ne kadar? ( 2018 Döviz kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? Dolar kuru ne kadar? 16 Şubat Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 16 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,7670 liradan, avro 4,7280 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7650 liradan alınan dolar, 3,7670 liradan satılıyor. 4,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7280 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7090 lira olmuştu.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 09:16
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