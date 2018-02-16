İstanbul serbest piyasada dolar 3,7670 liradan, avro 4,7280 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7650 liradan alınan dolar, 3,7670 liradan satılıyor. 4,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7090 lira olmuştu.
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