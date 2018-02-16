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ne kadar oldu? 16 Şubat 2018 altın fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ın kilogramı 163 bin 700 liraya geriledi.

Altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ın kilogramı 163 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 3 işlemde 3 milyon 121 bin 300 liralık ve 29 işlemde 74 milyon 577 bin 74,12 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 254 bin 135,96 liralık ve 1 işlemde 201 bin 853,82 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona ve Kıymetli Mad., Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Finansbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazandı.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 17:12
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