Haklarımızı kullanırız

Bakü’de uluslararası taraflara seslenen Enerji Bakanı Albayrak, ‘Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır’ dedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, Türkiye'nin, enerjikaynaklarının Avrupa'ya taşınmasındaönemli bir güzergah olduğunu belirterek,"Türkiye, TANAP ve TAP ile Hazar'daki doğalkaynakların dünya piyasalarına taşınmasındane kadar büyük önem arz ediyorsa, DoğuAkdeniz'deki doğal kaynakların Avrupave dünya pazarlarına taşınması için de enmakul ve en rasyonel alternatiftir. Tümuluslararası taraflara çağrıda bulunuyorum.Gelin bu fırsatları iyi kullanalım. Bölgedekiihtilafları artıracak gerilimler yerine kazankazanusulünü uygulayalım" dedi. Bakü'dedüzenlenen Güney Gaz Koridoru DanışmaKurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılışoturumunda konuşan Albayrak, şunlarısöyledi: "Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdenizbaşta olmak üzere uluslararası hukuktankaynaklı tüm haklarını sonuna kadarkullanmakta kararlıdır. Deniz yetki alanlarımızsınırları içinde daha etkili bir sismik ve sondajfaaliyeti göstermekte kararlıyız. Türkiye, KKTCve Kıbrıs Türklerinin haklarının da savunucusuolacaktır. Kıbrıs meselesinde ilk gündenberi sağduyu ile yapıcı ve adil bir çözüm içinsorumluluk alan bir politika yürütülmektedir.Türkiye'nin barış ve huzur öncelikli yaklaşımı,hiçbir zaman pasiflik olarak görülmemelidir."
ALİYEV: ŞAHDENİZ 2 GAZITANAP 'LA AKITILACAK Bakan Albayrak'ı kabul eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TANAP projesinin bitmek üzere olduğunu, Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın bu hatla aktarılacağını bildirdi.
ENERJİDİPLOMASİSİ Bakan Albayrak, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte AB Komisyonu Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve British Petroleum (BP) Bölge Sorumlusu Gary Jones ile ayrı ayrı görüştü.
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