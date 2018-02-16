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Haklarımızı kullanırız

Bakü’de uluslararası taraflara seslenen Bakanı Albayrak, ‘ Cumhuriyeti, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır’ dedi

Haklarımızı kullanırız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'nin, kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında önemli bir güzergah olduğunu belirterek, "Türkiye, ve TAP ile Hazar'daki doğal kaynakların dünya piyasalarına taşınmasında ne kadar büyük önem arz ediyorsa, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların Avrupa ve dünya pazarlarına taşınması için de en makul ve en rasyonel alternatiftir. Tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyorum. Gelin bu fırsatları iyi kullanalım. Bölgedeki ihtilafları artıracak gerilimler yerine kazankazan usulünü uygulayalım" dedi. Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumunda konuşan Albayrak, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır. Deniz yetki alanlarımız sınırları içinde daha etkili bir sismik ve sondaj faaliyeti göstermekte kararlıyız. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklarının da savunucusu olacaktır. Kıbrıs meselesinde ilk günden beri sağduyu ile yapıcı ve adil bir çözüm için sorumluluk alan bir politika yürütülmektedir. Türkiye'nin barış ve huzur öncelikli yaklaşımı, hiçbir zaman pasiflik olarak görülmemelidir."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Aliyev'le görüştü



​ALİYEV: ŞAHDENİZ 2 GAZI TANAP 'LA AKITILACAK
Bakan Albayrak'ı kabul eden Cumhurbaşkanı , TANAP projesinin bitmek üzere olduğunu, Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın bu hatla aktarılacağını bildirdi.

ENERJİ DİPLOMASİSİ
Bakan Albayrak, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte AB Komisyonu Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve British Petroleum (BP) Bölge Sorumlusu Gary Jones ile ayrı ayrı görüştü.
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