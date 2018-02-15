Yaşlıya-engelliye bakana bin 85 TL

Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan yakınlarına bakanlar bu parayı almaya hak kazanıyor. Aylık ödeme ise bin 85 lira 59 kuruş. Bu tutar Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan artışla yükseliyor. Ödemeden yararlanmak için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması şart. Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Sağlık raporuyla birlikte bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 2'sinden düşük olması şartı aranıyor. Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 lira olarak uygulanıyor.