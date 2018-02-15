Kilosu 500 TL

; 20 / 10 13 / 7 10 / 0 2 / -6 14 / 2 16 / 5 11 / 1 19 / 12 3 / -7 15 / 2 15 / 7 12 / 2 13 / 2 14 / 0 8 / 0 11 / 3 9 / 1 5 / -2 11 / -1 9 / 0 15 / 6 12 / 6 10 / 0 11 / 0 15 / 6 13 / 3 13 / 2 10 / 1 12 / 0 10 / 0 2 / -4 11 / 1 14 / 5 14 / 9 11 / 1 8 / -2 18 / 8 14 / 4 8 / 0 11 / 7 14 / 8 13 / 5 10 / 1 12 / 2 2 / -5 8 / -1 13 / 0 12 / 1 11 / 0 13 / 0 15 / 8 14 / 6 14 / 3 10 / 0 12 / 3 14 / 6 12 / 6 20 / 11 10 / -1 11 / 2 12 / 1 12 / 8 19 / 8 16 / 7 15 / 3 14 / 10 11 / 4 12 / 6 10 / -1 16 / 7 11 / 5 10 / 4 16 / 5 14 / 8 11 / 1 9 / 1 6 / -2 15 / 5 9 / -1 13 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Antalya'da 2 dönüm serada 'örtü altı can erik' üretiminin ilk hasadı gerçekleştirildi. Eriğin kilosu 500 liradan alıcı bulduğunu belirten çiftçi Cengiz Avcı, "Birkaç lüks markete satış yaptık. En çok hamileler tercih ediyor. Tanesi 12.5 lira" dedi.
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