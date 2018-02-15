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Kilosu 500 TL

Kilosu 500 TL
Antalya'da 2 dönüm serada 'örtü altı can erik' üretiminin ilk hasadı gerçekleştirildi. Eriğin kilosu 500 liradan alıcı bulduğunu belirten çiftçi Cengiz Avcı, "Birkaç lüks markete satış yaptık. En çok hamileler tercih ediyor. Tanesi 12.5 lira" dedi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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