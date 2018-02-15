227.8 milyonluk ikramiyeyi unuttuk

Milli Piyango İdaresi'nden ikramiye kazanan vatandaşlar 1 yıl içerisinde ikramiyelerini tahsil edebiliyorlar. Bu sürenin sonunda ikramiyeler Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine gelir kaydediliyor. 2013- 2017 arasında 227 milyon 823 bin 386milyon liralık ikramiye alınmadı. Bu tutar, 5 yılda verilen 260 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi tutarına yaklaştı. 2014'de 42 milyon 677 bin 645 lira, 2015'de 44 milyon 340 bin 22 lira, 2016'da 47 milyon 662 bin 155 lira ve 2017'de 48 milyon 630 bin 214 lira ikramiye talihliler tarafından alınmadı.
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