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Çifte indirim

Çifte indirim
Benzinin litresinde 11, motorinde 17 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da 5.69 liradan satılan in litresi 5.58 lira oldu. Benzin İstanbul'da ise 5.63 liradan 5.52 liraya düştü. Motorinin litre fiyatı da Ankara'da 5.16 liradan 4.99 liraya, İstanbul'da 5.11 liradan 4.94 liraya indi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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