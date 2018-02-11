60 liraya aile boyu sağlık

Asgari ücretteki artışla birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de değişti. Hane içinde kişi başına geliri 676,5 liranın altında olanların primini devlet ödeyecek. Üstünde olanlar ise 60,88lira ödeyerek ailece sağlıktan yararlanacak. Herhangi bir işte çalışmayan, anne baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin gelir seviyesine göre 3 ayrı tutara göre ödediği primler, geçtiğimiz yıl tarih olmuştu. Bunun yerine tek prim dönemine geçilmiş, tutarın da brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olacağı karara bağlanmıştı. Prim tutarı geçen yıl 53 lira olarak uygulandı. 1 Ocak'tan itibaren ise prim, asgari ücretteki artışla birlikte 60,88lira oldu. Bu yıl hanedeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olanların yani 676.5 liranın altında olanların primini devlet ödeyecek.
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