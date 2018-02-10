Dar gelirliye devletten ev

AİLE ve Sosyal PolitikalarBakanlığı dezavantajlıkesimlerin refah seviyesiniartırmak için sosyal yardımkaynaklarını seferber ederken,dar gelirli vatandaşların konutsahibi olması için başlattığı projekapsamında da on binlercedar gelirli ev sahibi olmanınmutluluğunu yaşadı. Geçtiğimizyıl bin 417 konutun teslimiyapılırken, proje kapsamında 31bin 841 dar gelirli aile ev sahibioldu. Bakanlık, sosyal konutprojesinin yanı sıra dar gelirliailelerin barınma giderlerinikarşılamaya yönelik de destektebulunuyor. Bu kapsamda 2012yılından bu yana on binlercehaneye de ev onarımı, kira gideridesteği sağladı. 5 yılda toplamdaeski ve oturulamayacak durumdaolan 95 bin hanenin onarımıyapılırken, toplamda yaklaşık450 milyon liralık barınmadesteği sağlandı.
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