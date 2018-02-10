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Dar gelirliye dletten ev

Dar gelirliye devletten ev
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dezavantajlı kesimlerin refah siyesini artırmak için sosyal yardım kaynaklarını seferber ederken, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için başlattığı proje kapsamında da on binlerce dar gelirli ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz yıl bin 417 konutun teslimi yapılırken, proje kapsamında 31 bin 841 ev sahibi oldu. Bakanlık, sosyal konut projesinin yanı sıra dar gelirli ailelerin barınma giderlerini karşılamaya yönelik de destekte bulunuyor. Bu kapsamda 2012 yılından bu yana on binlerce haneye de ev onarımı, kira gideri desteği sağladı. 5 yılda toplamda eski ve oturulamayacak durumda olan 95 bin hanenin onarımı yapılırken, toplamda yaklaşık 450 milyon liralık barınma desteği sağlandı.

Betil Baş
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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