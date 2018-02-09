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Devletten 10 bin 'lik kupon!

Devletten 10 bin TLlik kupon!

Cumhurbaşkanı tarafından ilk defa İstihdam Şurası'nda açıklanan 'Kupon' sisteminin detayları beli oldu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 bin olarak belirlenen Kuponlar ile isteyen istediği kurumda mesleki anlamda eğitim görebilecek. Nisan ayı itibariyle uygulanması planlanan yeni modelde cep harçlığının yanı sıra katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.

İşte uygulamanın detayları:

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 11:49
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