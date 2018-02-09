Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa İstihdam Şurası'nda açıklanan 'Kupon' sisteminin detayları beli oldu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 bin TL olarak belirlenen Kuponlar ile isteyen istediği kurumda mesleki anlamda eğitim görebilecek. Nisan ayı itibariyle uygulanması planlanan yeni modelde cep harçlığının yanı sıra katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.



İşte uygulamanın detayları: