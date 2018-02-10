İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu ve hattın yenilenmesi için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi. 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların son dönemde hızlandığını söyleyen vatandaşlar, ulaşımda büyük kolaylık sağladığını düşündükleri hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyor.
Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi
Etiketler: marmaray proje , Yüksek Hızlı Tren
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