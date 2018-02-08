Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2017 yılına ilişkin sanayi üretim endeksisonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi. Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, bu dönemde yüzde 6,5 artış kaydedildi.

ARINDIRILMAMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Geçen yıl aralıkta 146,8 olarak hesaplanan endeks, 2016'nın aynı ayında 137,9 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan 2017 arındırılmamış sanayi endeksi yıllık ortalaması da 134,6 olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, geçen yılın aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise Aralık 2017'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ 2017'NİN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,8 ARTTI

Öte yandan geçen yılın dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 artış gösterdi. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.