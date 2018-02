Bakan Albayrak: Dünya lideri olduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için menşei ne olursa olsun, Türkiye'de yatırım yapan her firma Türk firmasıdır. Bizim firmamızdır. Başımızın tacıdır. Bugün başta Avrupalı şirketler olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme ya da mevcutların operasyonlarını daha da derinleştirme arzusu Türkiye'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin en ama en net göstergesidir" dedi.



Bakan Albayrak, Enerji Bakanlığı olarak son 10 yılın ortalaması 55 milyar dolarlık ithalata etki ettiklerini belirterek "Çok ciddi anlamda her platformda ifade ettiğim bir nokta var. Mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının varlığı sağlam bir ekonominin olmazsa olmazıdır. Enerji Bakanlığı olarak biz; son 10 yılın ortalaması 55 milyar dolarlık ithalata etki eden bir bakanlığız. Bu Türkiye'nin en son cari açık rakamının neredeyse bir buçuk katı. Dolayısıyla enerji sektörü bu açıdan çok ama çok önemlidir. Bu nedenle son dönemde enerji piyasalarının liberalizasyonu için gerekli reform ve teşvikleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Güler Hanım (Güler Sabancı) bana hep şunu ifade ediyor; 'Piyasaların liberalizasyonu çok önemli hızlıca bitirelim' Ben de diyorum ki; 'Aynı düşünüyoruz ama hızına biraz dikkat edelim. Fazla hızlı olursa iyi olmayabilir.' O hızı doğru bir planlamayla yavaş yavaş sektörün ayaklarının yere sağlıklı bir şekilde basması için adımları atmaya başladık. Bugün de bu adımlardan bir tanesini piyasalar açısından başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.





"HEDEF; DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİR OLMAK"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinde biri olmanın hedeflendiğini aktaran Albayrak, "Bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olan bir Türkiye, ancak hedefini ilk 10 ekonomi arasında yer almak için büyük bir noktada yukarıya yazmış bir Türkiye var. Bunu gerçekleştirebilecek bütün enstrümanlar elimizde mevcut. Uygun rekabet ortamı, yatırım teşvikini sağlayan yasal düzenlemeler, altyapılar, yeni pazarlara ulaşım kolaylığı, gelişmiş ulaşım altyapısının yanında siyasi istikrarı, artan nüfusu, eğitimli ve kaliteli işgücüyle ve bunun yanında ham madde ve ara girdilere kolay erişim imkanıyla Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle bu hedefe çok da uzak değil" şeklinde konuştu.



"YATIRIMLARIN YÜZDE 75'İNDEN FAZLASI ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLDİ"

Bugün yapılan yatırımların yüzde 75'inden fazlasının özel sektör tarafından hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Yerli sermayenin yatırım iştahı her yıl artarken diğer yandan yabancı sermaye girişi de yıldan yıla artmaya devam ediyor. Türkiye sadece 2002 ve 2016 yılları arasında 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmiş önemli bir ülke" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPAN HER FİRMA TÜRK FİRMASIDIR"

Türkiye'de yatırım yapan her firmanın 'Türk' firması olarak kabul edildiğini belirten Albayrak, "Türkiye için menşei ne olursa olsun, Türkiye'de yatırım yapan her firma Türk firmasıdır. Bizim firmamızdır. Başımızın tacıdır. Bugün başta Avrupalı şirketler olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme ya da mevcutların operasyonlarını daha da derinleştirme arzusu Türkiye'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin en ama en net göstergesidir" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DEKİ DİĞER BÜYÜK ENERJİ FİRMALARINA DA SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Bakan Albayrak, Türkiye'de bulunan diğer büyük enerji şirketlerine çağrıda bulundu. Albayrak, "Enerjisa'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah gelecekteki sektör dönüşümünün başlangıçtaki adımı olacak. Türkiye'deki diğer büyük enerji firmalarına da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ifade ederek yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın en kaliteli hizmeti en uygun fiyata almaları için kamu olarak elimizden geleni yapmaya son sürat devam edeceğiz. Bu anlamda baktığımızda, bu iş birliğinin özellikle buradan Almanya'yı ve E.ON firmasını da tebrik ediyorum. Nasıl bu Türkiye ve Alman firmasının başarılı iş birliği yeni dönemde Türkiye'ye örnek olacaksa inşallah Almanya'da yeni kurulacak hükümetle de Türkiye-Almanya ilişkileri eskisinden çok daha güçlü bir sinerji oluşturacak yeni dünyanın ekosistemine güçlü bir işbirliği resmi ortaya koyacak güzel başlangıçların da adımlarının atıldığı bir süreci ortaya koyar" dedi.