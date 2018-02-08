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Bugün ve ne kadar? İşte 8 Şubat 2018 için dolar ve euro fiyatları

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Bugün dolar ve euro ne kadar?

serbest piyasada 3,7950 liradan, 4,6620 liradan güne başladı.

'da 3,7930 liradan alınan dolar, 3,7950 liradan satılıyor. 4,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7820 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6660 lira olmuştu.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 09:16
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