İstanbul serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, avro 4,6620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar, 3,7950 liradan satılıyor. 4,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7820 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6660 lira olmuştu.
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