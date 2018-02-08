Lüks ha'yat'

Bin 500 marka, 3 bin 500’ü aşkın deniz aracını CNRAvrasya Boat Show’da görücüye çıkaracak. İtalyan Sanlorenzo, başlangıç fiyatı vergiler hariç 4.5 milyon euro olan yeni SL78’in Türkiye tanıtımı fuarda yapacak...
CNR Avrasya Boat Show,10-18 Şubat tarihleri arasındaCNR EXPO Yeşilköy'de kapılarınıaçacak. Fuarda, denizciliksektörünün önde gelen bin 500markası, 3 bin 500'ün üzerindedeniz aracını onbinlerce yerli veyabancı ziyaretçi ile buluşturacak.Dünyanın en büyük mega yatüreticilerinden olan İtalyanSanlorenzo, fuarda, yeni SL78modelinin Türkiye prömiyerinigerçekleştirecek. 24.64 metreuzunluğundaki SL78, fuarın enuzun yatı olacak.
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