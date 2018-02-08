;
Yol Durumu
  1. Bilfen farkı
  2. Emekliye yüzde 8 ek ödeme

Lüks ha'yat'

Bin 500 marka, 3 bin 500’ü aşkın deniz aracını ’da görücüye çıkaracak. İtalyan Sanlorenzo, başlangıç fiyatı vergiler hariç 4.5 milyon euro olan yeni SL78’in tanıtımı da yapacak...

Lüks hayat
CNR Avrasya Boat Show, 10-18 Şubat tarihleri arasında EXPO Yeşilköy'de kapılarını açacak. da, denizcilik sektörünün önde gelen bin 500 markası, 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracını onbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturacak. Dünyanın en büyük mega yat üreticilerinden olan İtalyan Sanlorenzo, fuarda, yeni SL78 modelinin prömiyerini gerçekleştirecek. 24.64 metre uzunluğundaki SL78, fuarın en uzun yatı olacak.
Etiketler: , , ,
  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar