Kral ortaklık!

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla fenomen olan Nusret Gökçe'nin ünü her geçen gün artıyor. ABD'de ikinci restoranını açan Milli kasabımız adeta para basıyor. Gökçe, yeni bir işe soyundu. Nusr-Et, yemeklerin pahalı olduğu eleştirilerine,fiyatların daha makul seviyelerde olacağıbir burger zinciriyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Yeni işindeki ortağı ise İsrail asıllı emlak kralı Rotem Rosen. Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranınsonbaharda açılacağını, burger zinciriniManhattan ve Brooklyn'deki restoranlarlagenişleteceklerini söyledi. Peplivanlar,projeye İsrail asıllı emlak patronu RotemRosen'in de destek verdiğini ifade etti. Rosen'in Nusret'e destek verdiği söyleniyor. New York'un önde gelen emlak patronlu olan Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in Las Vegas'ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor.
NUSRET'E ÖZENDİRESTORAN KARIŞTI Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir et lokantasında çalışan Erdal Şef, ünlü hareketiyle fenomen olan Nusret'e özendi. Eti pişirmek için ateş şovu yaptı. Ancak alevler yangın sensörlerinin çalışmasına neden oldu. Et yiyen müşterilerin, üzerine basınçlı su geldi.
Birçok dünya yıldızıyla arkadaş olan Nusret Gökçe ile Oscar ödüllü Leonardo Dicaprio arasında su sızmıyor.
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