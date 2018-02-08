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Kral ortaklık!

Nusret, et tuzlama ‘Salt Bea’ hareketiyle ün yaptı. Şöhreti sınırları aştı. Yeni ortağının ise İsrail asıllı emlak kralı olduğu ortaya çıktı...

Kral ortaklık!
Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla fenomen olan Nusret Gökçe'nin ünü her geçen gün artıyor. ABD'de ikinci restoranını açan Milli kasabımız adeta para basıyor. Gökçe, yeni bir işe soyundu. Nusr- Et, yemeklerin pahalı olduğu eleştirilerine, fiyatların daha makul seviyelerde olacağı bir burger zinciriyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Yeni işindeki ortağı ise İsrail asıllı emlak kralı Rotem Rosen. Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn'deki restoranlarla genişleteceklerini söyledi. Peplivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen'in de destek verdiğini ifade etti. Rosen'in Nusret'e destek verdiği söyleniyor. 'un önde gelen emlak patronlu olan Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 'in Las Vegas'ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor.


NUSRET'E ÖZENDİ RESTORAN KARIŞTI
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir et lokantasında çalışan Erdal Şef, ünlü hareketiyle fenomen olan Nusret'e özendi. Eti pişirmek için ateş şovu yaptı. Ancak alevler yangın sensörlerinin çalışmasına neden oldu. Et yiyen müşterilerin, üzerine basınçlı su geldi.


Birçok dünya yıldızıyla arkadaş olan ile Oscar ödüllü Leonardo Dicaprio arasında su sızmıyor.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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