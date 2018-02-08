Araç sahiplerine iyi haber! Benzine indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatlarında cuma gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahipleri indirimli benzini bu gece yarısından itibaren alabilecek.