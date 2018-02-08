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sahiplerine iyi haber! e indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde gelen zamların ardından bu kez indirim haberi geldi.

Araç sahiplerine iyi haber! Benzine indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyatlarında cuma gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim bekleniyor.

sahipleri indirimli benzini bu gece yarısından itibaren alabilecek.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 09:13
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