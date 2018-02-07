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Yol Durumu
  1. Bahçeşehir Göleti’ne imar koruması
  2. 56 bin sağlık çalışanı alınacak

- işbirliği yaptı

Yeşilay-Turkcell işbirliği yaptı
Yeşilay ve Turkcell, bağımlılıklara yönelik koruma, önleme, bilinçlendirme alanlarında işbirliği yapmak üzere protokol imzaladı. Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kampanya ve projeleri birlikte yürütmeyi amaçladıklarını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise "İşbirliğimiz kapsamında bir kez daha teknolojimiz ile genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikelerden nasıl koruyacağımıza ve bağımlılıklar ile mücadele ederek gençlerimizi, ülkemizi ileri taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşacağız" diye konuştu.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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