Yeşilay-Turkcell işbirliği yaptı

Yeşilay ve Turkcell,bağımlılıklara yönelikkoruma, önleme, bilinçlendirmealanlarındaişbirliği yapmaküzere protokol imzaladı.Yeşilay Başkanı Prof.Dr. Mücahit Öztürk,kampanya ve projeleribirlikte yürütmeyiamaçladıklarını belirtti.Turkcell YönetimKurulu Başkanı AhmetAkça ise "İşbirliğimizkapsamında bir kez daha teknolojimiz ilegenç nesillerin hayatlarına dokunarak,onları tehlikelerden nasıl koruyacağımızave bağımlılıklar ile mücadele ederekgençlerimizi, ülkemizi ileri taşıyacak fikirlergeliştirmeye nasıl motive edeceğimizeyoğunlaşacağız" diye konuştu.
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