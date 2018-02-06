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ye 2 bin 62 TL

lere ve memurlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi, KPDK’ya taşınıyor. Memur-Sen’in talebi 2 bin 62 liraya denk geliyor. Hayata geçerse, de kapsayacak şekilde genişletilebilecek...

Emekliye 2 bin 62 TL
Emeklilere ve memurlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi yeniden gündeme taşınıyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) masaya yatırılıyor.

BULUŞMA MART'TA
KPDK, Mart ayında toplanacak. Toplantıda, memurlara ve lere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Konfederasyonlar, ikramiye taleplerini toplu sözleşme görüşmelerine taşımıştı. Memur-Sen, ikramiye tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.

PROMOSYON ÖRNEĞİ
Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği , tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulamanın memurların ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsaması bekleniyor. Böylece yaklaşık 12 milyon emekli, ikramiye ile ek bir gelire kavuşacak.
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