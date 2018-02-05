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Lüks çıkarma

dünyada ilk kez, aynı anda 2 yat fuarına ev sahipliği yapacak. CNR Avrasya ’ta Yeşilköy’de, Boat Show Eurasia da ’ta Tuzla’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Milyonluk tekneler satışa çıkacak

Lüks çıkarma
Milyonlarca liralık tekneler bu yıl Şubat ayında 'un iki ayrı noktasında görücüye çıkacak. Dünyada ilk kez bir şehirde aynı anda iki yat fuarı düzenlenmiş olacak. 'ta CNR Avrasya Yeşilköy'de, 'ta Boat Show Eurasia Tuzla'da ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul Tuzla'da açılan 80 metreye kadar 750 bağlama kapasitesine sahip Viaport Marina'da düzenlenecek olan Boat Show Eurasia, 50 bin metrekare kara ve deniz alanına yayılıyor. CNR Avrasya Boat Show'un da bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek. 70 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek fuara, aksesuar ve ekipman firmalarının da geniş katılımı bekleniyor.



4.5 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR
CNR Avrasya Boat Show'da sergilenecek yatlar arasında Sanlorenzo SL78 dikkat çekiyor. 24.64 metre boyunda, 5.74 metre eninde olan yat, ana güvertede 2 metrelik dikdörtgen yataklar ve geniş duş kabinlerine sahip. Farklı ihtiyaçları karşılayabilecek farklı yerleşim planları ile sunulan yat, 25 knot seyir hızına ulaşabiliyor. Yatın vergiler hariç başlangıç fiyatı 4.5 milyon euro.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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