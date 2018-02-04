İthal et fiyatları düşürdü

Başlatılan et ithalatı meyvelerini veriyor. İthal et satan market zincirleri satışlarını 5'e katlarken, yerli et satan marketleri de harekete geçirerek fiyatları aşağı çekti. Projenin başlangıcından bu yana aylık ortalama 5 bin ton et satışı gerçekleştirildi. Ucuz et satan marketlerle rekabet edebilmek amacıyla büyük market zincirlerinin birçoğu et fiyatlarını aşağı çekti. Bu durum dar gelirlinin et alabilmesini kolaylaştırdı.
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