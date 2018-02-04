;
Yol Durumu
  1. Minibüsçünün vergi sorunu bitiyor
  2. Okullar yarın sütle açılacak

fiyatları düşürdü

İthal et fiyatları düşürdü
Başlatılan et ithalatı meyvelerini veriyor. satan market zincirleri satışlarını 5'e katlarken, yerli et satan marketleri de harekete geçirerek fiyatları aşağı çekti. Projenin başlangıcından bu yana aylık ortalama 5 bin ton et satışı gerçekleştirildi. Ucuz et satan marketlerle rekabet edebilmek amacıyla büyük market zincirlerinin birçoğu et fiyatlarını aşağı çekti. Bu durum dar gelirlinin et alabilmesini kolaylaştırdı.


Betül USTA
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar