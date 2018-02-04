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ocakta kazandırdı

Borsa ocakta kazandırdı
Yılın ilk ayında 7 rekor kıran BIST 100 endeksi, bu dönemde 121.531,50 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi ocak aylarındaki yükseliş geleneğini, bu yılın aynı döneminde de devam ettirirken aylık bazda tarihinin en yüksek kapanışını da gerçekleştirdi. Aylık bazda bakıldığında ocakta 119.528,80 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi bu dönemde yüzde 3,64 değer kazandı.
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