Duble yol seferberliği
Ankara-Niğde Otoyolu’nun temel atma törenine katılan Başbakan Yıldırım, ‘Ankara’dan Niğde’ye varış 4 saatten 2 saate düşecek. Edirne’den otoyola giren, Şanlıurfa’ya hiç araç sollamadan rahat ve konforlu seyahat edecek’ dedi
YARI YARIYA İNECEK
Otoyol tamamlandığında Ankara'dan Niğde'ye varış süresinin 4 saatten 2 saate düşeceğini belirten Yıldırım, "Başka ne faydası var bu yolun? 1 yılda zaman kazanmaktan, az yakıt yakmaktan yaklaşık 200 milyon lira tasarruf var" diye konuştu. Edirne, Ankara, Niğde, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve güzergahta bulunan diğer iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürme adına son bir hamle yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız, bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolla gidecek. Rahat, konforlu bir seyahat edecek" dedi.
MALİYETİ 4 MİLYAR TL
■ Başbakan Yıldırım, Ankara- Niğde Otoyolu projesinin 4 milyar lira tutarında olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımı ERG İnşaat tek başına yapıyor. Yolu yapacak, bitirecek, işletecek. Yapım dahil yaklaşık 12 sene. Yapımı da çıkarsak, 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek, 9 sene sonunda devletin eline geçecek" dedi.
Otoyolun yapımının 3 yıl süreceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, ERG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vural Erbilgin'e seslenerek, "2020 çok geç Vural Bey, 2019 sonunda bitirecek miyiz?" diye sordu. Yıldırım, daha sonra "Sözü aldık, 2019'un sonunda Ankara- Niğde Otoyolu bitecek" dedi.
Etiketler: Binali Yıldırım , Ankara , ankara niğde otoyol , Türkiye
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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Güzel çalışmalar.
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