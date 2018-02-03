Ücretli öğretmene zam

Ücretli öğretmenler 2018'in ilk zammını aldı. Ek ders ücretlerine Ocak'ta, 2018'in ilk 6 ayı için yüzde 4 oranında zam yapıldı. 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 5.69 çıkmasıyla, ücretlere yüzde 1.69 oranındaki fark da ilave edildi. Ücretli öğretmenlerin toplam zammı böylece yüzde 5.69'a ulaştı. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, ek ders üzerinden girilen ders saatine göre yapılıyor. Belirlenen tutara Asgari Geçim İndirimi de ekleniyor. Ücretli öğretmenlere ödenen para, Temmuz ayında da yüzde 3.5 artacak. Ayrıca enflasyon farkı olursa, bu da zam oranına eklenecek.
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