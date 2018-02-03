;
Yol Durumu
  1. İstanbul’un zam şampiyonu salatalık
  2. Duble yol seferberliği

TürkAkım’a vergi desteği

TürkAkım’a vergi desteği
Türkakım projesine vergi desteği geldi. projesinde deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer benzer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanmasıyla bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek. Rus gazını üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.


Hazal ATEŞ
Etiketler: ,
  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar