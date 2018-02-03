TürkAkım’a vergi desteği

Türkakım projesine vergi desteği geldi. TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğerbenzer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanmasıyla bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir veya kurumlarstopaj vergisi ödenmeyecek. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.
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