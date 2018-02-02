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Numarayı yaz parayı gönder

, mesaj gönderir gibi para transferi yapma dönemi başlattı. İşlem için sadece telefon numarasını bilmeniz yeterli

Numarayı yaz parayı gönder
Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması , inovatif özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Artık BiP'ten mesaj gönderir gibi para göndermek mümkün hale geldi. BiP para transferiyle banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarasını bilerek para yollamak mümkün. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "BiP'ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an BiP'in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP'le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP, küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP'te aktif hale gelecek" şeklinde konuştu.
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