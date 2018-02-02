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‘Fırsatçılar döviz çıkışını körüklüyor’

‘Fırsatçılar döviz çıkışını körüklüyor’
İntegral Yatırım Menkul Değerler Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, kaldıraçlı işlemler düzenlemesini kendi lehine fırsata çeviren yurt dışı menşeli şirketlerin arttığını belirtti. Ulukartal, "Fırsatçı firmalar; Türkiye'de yetkili otoritelerin, yatırımcıyı korumak amacıyla aldığı önlemleri delip, bazı mecralar üzerinden yanıltıcı reklamlar vererek yatırımcıyı kandırmak suretiyle yurt dışına döviz çıkışını körüklemektedir" dedi. Yurt dışında bilmedikleri kurumlar ile işlem yapan vatandaşların kendi paralarını riske attıkları gibi milli varlıkları yurt dışına hibe ettiğini belirten Ulukartal, "Ülkemizden döviz çıkışını körükleyenlerle mücadelede için tüm kurum ve kuruluşların çaba sarf etmesi gerekir" diye konuştu.
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