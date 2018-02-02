Dün akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında faizler ve yatırımlar konusunda kritik bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Toplantıda reformları hayata geçirme konusunda bazı kararların alındığı bildirdi.
REFORMLARLA İLGİLİ KARARLAR ALINDI
Beştepe'deki sürpriz faiz toplantısı ile ilgili bilgiyi TRT Haber'in canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem duyurdu. Ertem'in toplantı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Cumhurbaşkanımız faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapacağını belirtmişti, o toplantı yapıldı ve devamı gelecek. Dün akşamki toplantıda reformları yapma konusunda kararlar alındı"
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