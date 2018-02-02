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'de sürpriz toplantı

'de sürpriz ve yatırım toplantısı gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde başkanlığında ekonomi yönetimi ile birlikte düzenlenen toplantıda kritik kararların alındığı açıklandı.

Beştepede sürpriz toplantı

Dün akşam 'de başkanlığında ler ve yatırımlar konusunda kritik bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Toplantıda reformları hayata geçirme konusunda bazı kararların alındığı bildirdi.

REFORMLARLA İLGİLİ KARARLAR ALINDI
Beştepe'deki sürpriz faiz toplantısı ile ilgili bilgiyi TRT Haber'in canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem duyurdu. Ertem'in toplantı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Cumhurbaşkanımız faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapacağını belirtmişti, o toplantı yapıldı ve devamı gelecek. Dün akşamki toplantıda reformları yapma konusunda kararlar alındı"

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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EMİNE EMİNE

SİGORTA BAGKUR ÖNCESİ EN AZ BİR DOĞUM BORCLANMASI İSTİYORUZ BU BİZİM HAKKIMIZ

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cevapla 02.02.2018 11:13
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