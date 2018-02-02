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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,4 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 162,0 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,18 azalışla 1.347,3 dolardan işlem görüyor.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 10:52
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