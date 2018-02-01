 ;
Yol Durumu
  1. Kobi’ler dünyaya açılacak

Küçükbaş üreticisine destek yağacak

Küçükbaş üreticisine destek yağacak
Hükümetin vatandaşın kırmızı eti ucuza tüketmesi için başlattığı proje kapsamında et fiyatlarında ortalama yüzde 25-28 düşüş yaşanırken; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3 yıl içinde et ithalatını bitirmek için seferberlik ilan etti. Hükümet, küçükbaş hayvan üretimini artırmak için birçok kalemde 2.5 milyara yakın destek sağlarken, yerli üretim için bu yıl da kesenin ağzını açtı. Kilogram başına verilen 30 liralık tiftik desteği ödemesine devam edilecek. Siirt, Şırnak ve Mardin illerindeki anaç tiftik keçilerine ilave 20 liralık destek sağlanacak. Halk Elinde Islah Projesi teşvikleri sürecek. En az 250 baş anaca sahip işletmelere 5 bin liralık destek verilirken, bu yıl bu uygulama 200 baş anaca sahip işletmelere 5 bin lira olarak düzenlendi.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar