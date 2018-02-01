Küçükbaş üreticisine destek yağacak

Hükümetin vatandaşın kırmızı eti ucuza tüketmesi için başlattığı proje kapsamında et fiyatlarında ortalama yüzde 25-28 düşüş yaşanırken; Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı 3 yıl içinde et ithalatını bitirmek için seferberlik ilan etti. Hükümet, küçükbaş hayvan üretimini artırmak için birçok kalemde 2.5 milyara yakın destek sağlarken, yerli üretim için bu yıl da kesenin ağzını açtı. Kilogram başına verilen 30 liralık tiftik desteği ödemesine devam edilecek. Siirt, Şırnak ve Mardin illerindeki anaç tiftik keçilerine ilave20 liralık destek sağlanacak. Halk Elinde Islah Projesi teşvikleri sürecek. En az 250 baş anaca sahip işletmelere 5 bin liralık destek verilirken, bu yıl bu uygulama 200 baş anaca sahip işletmelere 5 bin lira olarak düzenlendi.
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