 ;
Yol Durumu
  1. Döviz kazandırana avantajlı kredi
  2. Turizmde rekor yılı olacak

Havalı tatil

’nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı. 11 günde 1.7 milyon yolcu havalandı

Havalı tatil
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yarıyıl tatilinin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak'ta, 'ndan yaklaşık 1.7 milyon yolcunun uçtuğunu açıkladı. Yaklaşık 13 milyon öğrencinin tatile girmesiyle, aileler de çocuklarıyla zaman geçirmek için izne çıktı. Yurt içinde ve yurt dışındaki tatil merkezleri bayram etti. Bu hareketlilikten en çok da havayolu şirketleri kar etti. Geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 arttı. Bu dönemde, iç hatlarda 297 bin 469, dış hatlarda ise 566 bin 635 kişi başka şehir ve ülkelere gitti.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar