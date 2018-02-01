Havalı tatil

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yarıyıl tatilinin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak'ta, Atatürk Havalimanı'ndan yaklaşık 1.7 milyon yolcunun uçtuğunu açıkladı. Yaklaşık 13 milyon öğrencinin tatile girmesiyle, aileler de çocuklarıyla zaman geçirmek için izne çıktı. Yurt içinde ve yurt dışındaki tatil merkezleri bayram etti. Bu hareketlilikten en çok da havayolu şirketleri kar etti. Geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 arttı. Bu dönemde, iç hatlarda 297 bin 469, dış hatlarda ise 566 bin 635 kişi başka şehir ve ülkelere gitti.
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