Turizmde rekor yılı olacak

Türkiye turizmde 2017'yi olumlu şekilde tamamlarken, 2018'e ise rekor beklentisiyle başladı. Ülkemize geçen yıl gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 32 milyon 410 bin 34'e çıktı. Bu dönemde turizm geliri ise yüzde 19 artışla 26.3 milyar dolara yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı NumanKurtulmuş, "Turizmde güzel bir yıl geçireceğimizin ilk sinyallerini yabancı tur operatörlerinden alıyoruz. Rezervasyonlarda şimdiden yüzde 70'lik artışlar yaşandığını müjdeliyorlar" diye konuştu.
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