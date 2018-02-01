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de rekor yılı olacak

Turizmde rekor yılı olacak
Türkiye de 2017'yi olumlu şekilde tamamlarken, 2018'e ise rekor beklentisiyle başladı. Ülkemize geçen yıl gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 32 milyon 410 bin 34'e çıktı. Bu dönemde turizm geliri ise yüzde 19 artışla 26.3 milyar dolara yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Turizmde güzel bir yıl geçireceğimizin ilk sinyallerini yabancı tur operatörlerinden alıyoruz. Rezervasyonlarda şimdiden yüzde 70'lik artışlar yaşandığını müjdeliyorlar" diye konuştu.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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